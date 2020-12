Artifices et vente d'alcool interdits : les réglementations dans l'Aisne et la Somme pour les fêtes

Si les rassemblements familiaux sont autorisés pour les fêtes de fin d'année, les préfectures de l'Aisne et la Somme ont pris des mesures complémentaires afin d'éviter tout débordement jusqu'au 2 janvier.

Les préfectures de l'Aisne et de la Somme ont tenu à rappeler les mesures de protection applicables durant les fêtes de fin d'année. En cette période de crise sanitaire, il est préconisé de limiter les rassemblements à 6 personnes lors des repas de fête et de respecter strictement les gestes barrières.

En complément, des mesures complémentaires ont été prises afin d'éviter tout débordement : risque d'incendie, nuisances sonores, trouble à l'ordre public.

Ainsi, dans la Somme, la vente, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement sont interdits sur la voie publique jusqu'au 2 janvier à 6h. Dans l'Aisne, l'utilisation d'artifices, ainsi que tout dispositif de lancement, sont interdits à compter du 26 décembre jusqu’au 1er janvier inclus.

De même, la vente, l'achat, la distribution et le transport de carburants et d'acide chlorhydrique sont interdits jusqu'au 2 janvier à 6h dans la Somme. Idem dans l'Aisne, à compter du 28 décembre et jusqu’au 1er janvier inclus.

Dans la Somme, la préfète interdit également la vente à emporter de boissons alcoolisées, ainsi que sa détention et consommation sur la voie publique, jusqu'au 26 décembre à 6h.