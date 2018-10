Ascoval : le gouvernement suggère au candidat Altifort une reprise sans Vallourec

La recherche de compétitivité

Le gouvernement a demandé au groupe franco-belge Altifort, seul candidat à la reprise de l'aciérie Ascoval à Saint-Saulve, indique le journal Les Echos dans son édition de mardi."Le gouvernement a finalement demandé à Altifort (...)", selon le quotidien économique.Altifort a présenté une offre de reprise mais qui impliquait que le sidérurgiste français Vallourec, principal client désormais premier actionnaire, maintienne pendant un an et demi son niveau actuel de commandes., a refusé cette demande."Ce schéma ne fonctionne plus. Il conduirait à affaiblir Vallourec, qui a perdu 300 millions d'euros au premier semestre et reste sous forte pression concurrentielle au deuxième semestre", a indiqué aux Echos une source à Bercy.La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie Agnès Pannier-Runacher a confirmé mardi travailler avec Altifor sur une offre sans Vallourec."Nous y travaillons depuis vendredi", a-t-elle déclaré sur Radio Classique, qui l'interrogeait sur les informations du quotidien Les Echos. "qui leur permettent d'avoir de meilleures marges que de rester prisonnier d'un client qui ne permet pas à la société de sortir les meilleures marges."La secrétaire d'Etat aet argué que "prolonger le contrat avec Vallourec" reviendrait à demander à Ascoval de "".L'aciérie Ascoval est menacée de disparition depuis la liquidation judiciaire en février de son principal actionnaire, Asco Industries. La justice lui a accordé mercredi un sursis de deux semaines.Une réunion "décisive" sur le sort de l'aciérie Ascoval est prévue mercredi à Bercy, selon le député (PCF) du Nord Fabien Roussel, selon lequel "".