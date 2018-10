Ascoval : l'industriel nordiste Pascal Cochez candidat à la reprise du site “une offre alternative”

Pour moi, il n'y a pas de fatalité

L'industriel valenciennois Pascal Cochez a affirmé mercredi "" à l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve, placée en redressement judiciaire."Jusqu'ici, les différents candidats repreneurs se reposaient sur des accords avec Vallourec. C'était sans issue", a déclaré M. Cochez, dont la candidature a été révélée par La Voix du Nord. Il précise avoir adressé vendrediprésentant les grandes lignes de son projetAgé de 41 ans, l'industriel est à la tête du groupe Cochez (services à l'industrie), qui, et de la conserverie de poissons Petit Pierre, près de Boulogne-sur-Mer, qu'il avait reprise en 2017.Le groupe Vallourec a annoncé lundi avoir refusé l'offre du candidat repreneur Altifort, une décision qui a provoqué la colère des 281 salariés, des syndicats et des élus.Mercredi, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg s'est accordé jusqu'au 7 novembre pour statuer sur le sort d'Ascoval."Pour moi, il n'y a pas de fatalité", a assuré M. Cochez. "S'il y a une dernière piste à explorer", il faut "une démarche collective, et la question des débouchés est primordiale", insiste-t-il,, qui a également déposé une lettre d'intention. "Nous sommes entrés en contact et allons nous rencontrer dès demain", a-t-il confié.Il attend désormais le feu vert de l'administration judiciaire pour avoir "accès à l'intérieur de l'entreprise, rencontrer les dirigeants et les syndicats". "Ils ont vu le calendrier rapproché, il nous faut maintenant du temps pour nous permettre de préparer notre offre".