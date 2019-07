Athlétisme : Pierre-Ambroise Bosse remporte son 5e titre de champion de France en 800 m

🥇 Pierre-Ambroise Bosse (@LMAthletisme) remporte le titre de champion de France Elite du 800 m en 1'48''42 au terme d'un superbe duel final face à Gabriel Tual (1'49''13) à @saint_etienne_ !



Le champion du monde du 800 m Pierre-Ambroise Bosse, licencié au Lille Métropole Athlétisme, a décroché son cinquième titre de champion de France sur la distance, samedi à Saint-Etienne.Bosse, recordman de France (1 min 42 sec 53), l'a emporté en 1 min 48 sec 82 devant Gabriel Thual (1 min 49 sec 13), sur une piste aux températures plutôt fraîches, par rapport à la veille."Regardez-moi et regardez comment j'étais hier", a réagi "PAB". "Voilà la différence. Les coureurs de 800 m, on préfère cette température. C'était pas mal comme course, j'ai essayé de gérer mon effort. Je ne pensais pas devoir partir si fort mais ils ne m'ont pas laissé faire. Je suis un peu limite car je manque d'entraînement tactique. Mais la compétition fait partie de l'entraînement, c'est pour ça que je suis venu."