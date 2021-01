Tourcoing : Renaud Lavillenie réalise la meilleure performance mondiale de l'année

Il attendait ce moment depuis mars 2016. C'est à Tourcoing, que Renaud Lavillenie vient à nouveau de passer la barre mythique des 6 mètres. Ce dimanche 31 janvier, en fin d'après-midi, le perchiste de 34 ans a franchi 6m02, battant par la même occasion la meilleure performance mondiale de l'année.

"Cela fait tellement longtemps que je cours après", a déclaré l'ancien recordman du monde de saut à la perche, éprouvé mais soulagé à l'issue du concours. Il s'est ensuite élancé pour tenter de battre le record du monde, détenu par son rival Armand Duplantis (6m18), en plaçant la barre à 6m20 sans réussite.

Athlétisme : Renaud Lavillenie bat la meilleure performance de l'année à Tourcoing • ©DR

Une tentative de record du monde à Tourcoing

"Je suis déjà allé à 6m16, on se dit que quatre centimètres de plus, ce n'est pas grand chose. Mais avec la fatigue, je n'ai pas réussi à battre le record. On est encore en janvier. Je vais prendre le temps de bien faire les choses avec les championnats d'Europe dans le viseur. On s'est challengé à distance avec Duplantis aujourd'hui, c'est une victoire", souriait Lavillenie. Une performance de très bon augure à quelques mois des Jeux olympiques.

Le champion a tenu a saluer les organisateurs du concours, qui s'est tenu pour la première fois à Tourcoing, au complexe Léo Lagrange. "C'est courageux de lancer un événement comme celui-là dans ce contexte. J'espère que cela continuera encore des années et bien sûr je serai là l'année prochaine", a t-il conclu.

La première édition du Perche en or, de Tourcoing s'est donc terminée en beauté. Ce sera désormais une étape du Perche Elite Tour, qui comprend 6 épreuves disputées en France et qui est destiné à faire connaître le saut à la perche auprès du grand public.