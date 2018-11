Atmo Hauts-de-France mesure désormais la présence de pesticides dans l'air

Mieux évaluer les risques

Quatre sites de mesure ont été sélectionnés pour déterminer la présence de pesticides dans l'air dans la région. Deux sont situés en zone rurale (Thézy-Glimont dans la Somme et West-Cappel dans le Nord), et deux en zone urbaine (Lille-Five et Saint-Quentin), pour pouvoir représenter au mieux le territoire.La campagne, commandée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), est coordonnée par l'ensemble des organismes régionaux de contrôle de qualité de l'air de France.Débutée en juin,, car l'exposition aux pesticides dépend à la fois du type de culture et de la saison.Des substances présentes dans des produits phytopharmaceutiques, priorisées en fonction de leur danger et selon leurs critères d'utilisation, d'émission et de persistance dans l'air.C'est la première fois qu'une opération d'une telle ampleur est menée. Si certains organismes régionaux s'étaient déjà penchés sur la question des pesticides dans l'air, il n'y avait encore jamais eu de campagne coordonnée sur l'ensemble du territoire national.Un processus essentiel pour. Les résultats seront ensuite analysés et devraient permettre d'