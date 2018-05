Attaque du Thalys en 2015 : “Je n'ai pas pu tuer”, assure l'auteur de l'attentat déjoué

Les Américains pour cibles

J'ai regretté de ne pas avoir tué, après avoir vu tout ce qui se passe en Syrie

Pour la première fois et peut-être la seule, Ayoub El-Khazzani s'était expliqué en novembre dernier auprès du juge d'instruction sur ce qui s'est passé selon lui dans le Thalys Amsterdam-Paris le 21 août 2015, selon nos confrères de France Inter Ce jour là, alors que le train se trouve aux alentours d'Oignies, ce ressortissant marocain de 28 ans,avant d'être arrêté notamment par des militaires américains, Alek Skarlatos et Spencer Stone.Le 23 novembre 2017, lors d'un passage devant le juge d'instruction, Ayoub El-Khazzani assure que "J'avais deux armes avec moi. Intérieurement, j'étais détruit psychiquement, mais à la dernière minute, je n'ai pas pu."C'est après avoir rencontré Abdelhamid Abaaoud, coordinateur des attentats du 13 novembre à Paris, que le Marocain se voit transmettre les ordres de Daech. "" avait-il expliqué lors d'un précédent interrogatoire, en décembre 2016.Monté dans le train de 17 heures pour Paris, il rejoint la rame 12, puis "je me suis dirigé vers les Américains", a raconté le djihadiste. "A un moment, un Américain, un grand, m'a fixé, il était loin de moi. Je l'ai vu de face et je n'ai pas pu le tuer".Ayoub El-Khazzani dit également avoir"J'étais contre le fait de massacrer des gens".Pourtant il a également assuré qu'"en garde à vue, très honnêtement, j'ai regretté de ne pas avoir tué, après avoir vu tout ce qui se passe en Syrie."