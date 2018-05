Attentat de Liège : la femme de ménage prise en otage par le terroriste témoigne

Elle tente de le raisonner

C'est la première fois, aprèsmardi. Darifa, la femme de ménage qui a étédans un lycée, raconte à nos confrères de la RTBF les quelques minutes d'échange qu'elle a eu avec Benjamin Hernan, juste avant qu'il ne soit abattu par les forces de l'ordre."Je discutais avec le garde et puis j'ai vu le propriétaire de l'immeuble d'à côtépuis qui commencent à courir à l'intérieur du bâtiment", explique Darifa."Je suis alléedu hall d'entrée, et donnent vers l'école. J'ai juste reclapé une porte et fait glisser une autre, et en me retournanten mains."S'ensuit une. Benjamin Hernan lui demandeDarifa acquiesce. "Il m'a dit ne t’inquiète pasEcoute, moi, ce que je te dirai de faire, tu le fais, mais ne t’inquiète pas, je ne te ferai rien", poursuit la victime.Alors elle tentelui dit qu'il se trouve dans un lycée et, qu'il n'est pas au bon endroit. En vain. Le tireur la rassure en revanche sur son sort et explique. "Moi je suis là pour" lui explique-t-il.A un moment, il luibalance au sol sa carte d'identité et se dirige vers la sortie, vers la mort. "Je crois", conclut Darifa.