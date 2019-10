Attentats de Bruxelles en 2016 : une hôtesse de l'air indienne, blessée à Zaventem, cherche à retrouver son sauveur

C'était l'un des visages des attentats de Bruxelles, qui ont fait 33 morts et 340 blessés le 22 mars 2016. Nidhi Chaphekar, une hôtesse de l'air indienne, a lancé un appel pour retrouver l'homme qui l'a soutenue et l'a aidée avant l'arrivée des secours, à l'aéroport de Zaventem."Je me souviens très bien de son visage" a-t-elle expliqué. "Il parlait avec tout le monde, il nous a encouragés. Il disait tout le temps qu’on allait survivre. Je veux retrouver cet homme, je veux vraiment le remercier". Un portrait robot a été réalisé de cet homme, qu'elle dit très réaliste.L'appel a été relayé par la chaîne de télévision flamande VTM (Vlaamse Televisie Maatschappij) sur sa page Facebook, accompagné du message : "Qui connaît ce héros ? Aidez-nous à retrouver l'homme qui a sauvé la vie de Nidhi, une hôtesse indienne, pendant les attentats de 2016 en Belgique"."On a reçu une centaine d'appels, plus de 200 mails, on a touché plus de 200 000 personnes, l'appel a été vu mais nous n'avons pas encore pu retrouver cet homme" a confié Fances Lefebure, de VTM, à RTL.be.