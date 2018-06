Attentats de Paris : un suspect libéré sous conditions en Belgique

Ce Belge de 24 ans, dont deux frères et une soeur radicalisés sont partis en Syrie, avait été arrêté avec un deuxième suspect, Soufiane A.A., 26 ans, déjà libéré sous conditions par le juge d'instruction.



Ayoub Bazarouj avait été interpellé une première fois en décembre 2015 dans la commune bruxelloise de Molenbeek avant d'être libéré un mois plus tard.



Les raisons de cette libération sous conditions n'ont pas été précisées dans l'immédiat par le Parquet fédéral.



Interpellation spectaculaire

Trois jours après les attentats qui ont fait 130 morts le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, le domicile de sa famille avait fait l'objet d'une spectaculaire opération de la police.



Les enquêteurs belges pensaient que Salah Abdeslam, suspect clef alors introuvable, s'était réfugié dans cette commune populaire d'où sont originaires nombre de jihadistes.



Les attentats du 13 novembre 2015 sont attribués à la même cellule franco-belge qui a commis cinq mois plus tard, le 22 mars 2016, les attaques des kamikazes de Bruxelles, faisant 32 morts et plus de 320 blessés. Les deux attaques ont été revendiquées par l'organisation Etat islamique (EI).