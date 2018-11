Attention, certains cocottes-minute sont non-conformes et dangereuses, prévient la Préfecture

Attention, certaines cocottes-minute peuvent être dangereuses. C'est ce qu'affirme dans un communiqué la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France.



Des contrôles ont été effectués ces derniers mois sur une trentaine de modèles. Résultat : certains autocuiseurs vendus en ligne notamment, ne sont pas conformes. « Si tous les essais ne sont pas terminés, il apparaît d’ores et déjà que certains modèles d’autocuiseurs ne répondent pas aux exigences essentielles de sécurité », écrit la DREAL. Le nom et la marque des modèles concernés ne sont pas mentionnés.

"Grave danger de brûlure"

"Pour éviter les risques de brûlures, les fabricants d’autocuiseurs doivent prévoir des dispositifs conformes aux exigences de sécurité fixées par une directive européenne. Par exemple, il ne doit pas être possible d’ouvrir un autocuiseur sous pression. En effet, la force exercée sur le couvercle en fonctionnement équivaut à une masse de plus de 350 kg ce qui représente un grave danger de brûlure par projection en cas d’ouverture brutale sous pression. Au-delà de la soupape, d’autres dispositifs peuvent assurer une fonction de sécurité comme le joint qui doit pouvoir jouer sans rôle de manière sûre. C’est pour cette raison notamment qu’il convient de toujours utiliser des pièces d’origines."



Cinq produits ont été rappelés et une amende a été infligée à un fabricant. 4 incidents ont été identifiés en France cette année, "dont 3 avec des brûlures de personne au second degré". A chaque fois, le couvercle s'est ouvert brutalement et a projeté en arrière la victime.