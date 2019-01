Aubigny-en-Artois : accident entre un car scolaire et un poids-lourd

© Anaïs Hanquet

Un accident s'est produit ce jeudi matin vers 8h15 à(Nord) sur la D75. Un bus et un poids-lourd se sont heurtés à une intersection. Le bus a terminé contre un arbre.La conductrice âgée de 56 ans et 6 collégiens ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés auSelon les premières constatations, le verglas ou la neige ne sont pas en cause, la route n'étant pas glissante à cet endroit.19 sapeurs pompiers se ont rendus sur place. La route a été coupée dans les 2 sens de circulation entre Cambligneul à Aubigny-en-Artois.