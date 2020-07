Auchan : 11 centres commerciaux des Hauts-de-France proposent des cahiers de vacances en ligne gratuitement

Boulogne-sur-Mer, Grande-Synthe, Arras, Roncq… À partir de ce lundi, 11 centres commerciaux Auchan des Hauts-de-France participent au dispositif “vacances apprenantes” et rendent accessibles gratuitement des cahiers de vacances en ligne.

Comment se procurer un cahier de vacances gratuitement ?

Entre crise sanitaire, confinement et fermeture des écoles, le nombre d’élèves en décrochage scolaire a augmenté. Dans toute la France, différentes initiatives sont mises en place pour gommer les inégalités qui se dessinent au fil des mois. C’est dans ce contexte qu’Auchan a décidé de mettre à disposition de tout le monde des cahiers de vacances téléchargeables en ligne.Pour bénéficier de cette offre limitée à un cahier par enfant, il faut se rendre sur le site aushopping.com , commander le cahier de vacances de son choix, du niveau CP au niveau Terminale.Durant la dernière quinzaine d'août, les galeries d'Auchan de Noyelles-Godault et Petite-Forêt proposeront des cours de rattrapage, par groupe de 8, selon les matières et les niveaux.