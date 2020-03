Auchan Holding creuse encore sa perte nette en 2019 mais améliore sa rentabilité

La holding du distributeur nordiste Auchan, en difficulté, a annoncé ce vendredi avoir creusé sa perte nette annuelle en 2019 mais affirme également que sa rentabilité a continué de s'améliorer "grâce au redressement confirmé des performances d'Auchan Retail", son activité distribution.



La perte annuelle part du groupe a atteint 1,286 milliard d'euros, une dégradation de 12,3% par rapport à 2018, a précisé Auchan Holding dans un communiqué. Le produit des activités ordinaires du groupe nordiste - l'équivalent de son chiffre d'affaires -, s'est pour sa part établi en 2019 en repli de 1,6% à 46,415 milliards d'euros.

Plan de redressement

Le résultat opérationnel courant (ROC), l'indice de référence de la grande distribution, a en revanche plus que doublé à 929 millions d'euros. Propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM), Auchan Holding avait annoncé fin août 2019 avoir essuyé une perte nette de 1,5 milliard d'euros au premier semestre, qu'elle avait mise sur le compte de ses activités en cours de cession, notamment ses filiales de distribution en Italie et au Vietnam, qui accusaient de "lourdes pertes", ainsi que la vente de 50,1% du capital de sa banque Oney à la BCPE.



Le groupe s'est depuis recentré sur deux pôles: la distribution (Auchan Retail) et l'immobilier (Ceetrus). Selon le communiqué de la holding, "les résultats d'Auchan Retail se sont redressés en 2019, conformément aux engagements pris en mars 2019" lors de l'annonce d'un vaste plan de "redressement".



Fin avril, le groupe avait ainsi lancé la cession de 21 sites en France, "qui étaient sans perspective réaliste de retour à la rentabilité", concernant potentiellement entre 700 et 800 salariés. Compte tenu de ces résultats, "Auchan Holding réaffirme sa volonté de réduire son endettement grâce à l'amélioration de son activité, des cessions d'actifs déjà engagées et le soutien de ses actionnaires qui renoncent au versement de dividende pour 2020 et 2021", ajoute l'entreprise dans son communiqué.



Néanmoins, précise-t-elle, "l'évolution des résultats économiques est (...) dépendante des conséquences du Covid-19 sur l'économie en Chine et les résultats de Sun Art Retail (son partenaire en Chine, NDLR), qu'il est prématuré d'évaluer, ainsi que dans les autres pays d'Auchan Retail et de Ceetrus".