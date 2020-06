Auchan : ils dessinent le logo du RC Lens avec des Danette

Prenez des Danette goût speculoos (pour le Sang), des vanille (pour le Or). Ajoutez un peu de chocolat (noir) et une touche de coco (blanc) pour écrire le nom du club. Et vous avez reconstitué le logo du RC Lens avec des yaourts / crèmes dessert !

C'est ce qu'ont réalisé des salariés d'Auchan à Arras. Un "facing' (mise en avant) ou un frigo rempli de Danette qui reproduit à peu près fidèlement le blason sang et or. Ils ont ensuite pris en photo leur "oeuvre". Les réseaux sociaux ont fait le reste : un petit buzz et un gros clin d'oeil aux supporters lensois.

Nicolas Derocq et Alexandre Szewiak, équipier et responsable du rayon produits laitiers à Auchan Arras, ont commenté leur buzz dans La Voix du Nord : "D’habitude, sur Twitter, quand je poste un truc, si j’ai un j’aime et un retweet, c’est incroyable ! Là, j’en étais 150 RT et 260 j’aime !", expliquent-ils.

Les deux salariés d'Auchan sont supporters du RC Lens. Et leur employeur est évidemment un partenaire du club de Ligue 1. L'enseigne nordiste a d'ailleurs rebondi immédiatement en proposant un jeu-concours avec une question : combien de lots de 4 yaourts Danette France nous avons utilisé pour le "facing" de cette belle mise en avant ?

Deux précisions importantes : les crèmes dessert sont en promo, il y a donc bien un peu marketing derrière ce buzz... Et avant Lens et Auchan, il y avait eu Nantes et Leclerc. C'était en janvier dernier.