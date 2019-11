Auchan met en garde contre la circulation de faux bons de réduction sur Facebook

Attention ! Des faux coupons de réduction de 50€, au nom d'Auchan, circulent actuellement sur Facebook pour voler vos données personnelles. Ces démarches frauduleuses ne sont pas liées à Auchan. Ne partagez pas et ne remplissez pas ces formulaires ! Merci de votre vigilance. — AUCHAN (@AUCHAN_France) November 15, 2019

Attention, arnaque ! Des faux bons de réduction, qui ont l'apparence de vrais, circulent actuellement sur les réseaux sociaux (Facebook). Ces sites proposent de vous les "offrir" mais c'est en fait une technique pour recueillir vos données personnelles à des fins frauduleuses. Les bons obtenus sont faux et ne vous permettront pas d'acheter quoi que ce soit à Auchan."Ces démarches frauduleuses ne sont pas liées à Auchan. Ne partagez pas et ne remplissez pas ces formulaires ! Merci de votre vigilance", a tweeté l'enseigne nordiste.L'information a également été relayée par le Ministère de l'Intérieur qui conseille de se rapprocher de la plateforme "Cybervictimes" . Ce lundi, le site frauduleux n'était plus accessible.