Auchan, Retraites, Lambersart... : 5 choses à savoir sur Laurent Pietraszweski, le “M.Retraites” du gouvernement

Il est quasi-novice en politique

Qui est Laurent Pietraszewski, le nouveau secrétaire d'État nordiste en charge des retraites ?



Lambersart, Lille, Auchan : il a de fortes attaches nordistes

Il était responsable des ressources humaines à Auchan

Il s'est spécialisé dans les affaires sociales à l'Assemblée

#RetraitePourTous

📣 "Le système de retraite universel est 1 formidable opportunité pour les corps intermédiaires de reprendre leur place dans notre société" 👉 Si l'on veut créer de nouveaux droits, il faut que nous soyons à l'équilibre #LeTalk @Le_Figaro @LaREM_AN @LaRemNord pic.twitter.com/PBPKVG7HQ4 — Laurent Pietraszewski (@pietraszewski_l) December 12, 2019

Dimanche en politique - Réforme des retraites : la confrontation

Laurent Pietraszewski, député LREM du Nord dans "Dimanche en politique" dimanche 15 novembre 2019.



Il est engagé dans plusieurs associations

Le député LREM Laurent Pietraszewski, nommé à 53 ans secrétaire d'Etat chargé des retraites en remplacement de Jean-Paul Delevoye, n'avait jamais eu de mandat ni été encarté avant de découvrir En Marche !, le mouvement qui a accompagné l'ambition présidentielle d'Emmanuel Macron."J'ai rejoint En Marche le 6 avril 2016 le jour de l'ouverture de la plateforme", avait dit ce spécialiste des ressources humaines en 2017, après son élection, avec 67,17% des voix face à Nathalie Acs (FN), dans la 11ème circonscription du Nord.« Il a un profil managérial intéressant pour mobiliser les troupes. », disait de lui en 2017 dans Le Monde Christophe Itier, figure d'En marche dans le Nord « Il est très fédérateur, avec une grande capacité pour se placer à l’écoute et prendre des décisions ensuite, indiquait Christian Mathon, maire de Capinghem (Nord). Il sait entraîner une équipe derrière lui. »Il est député LREM de la 11ème circonscription du Nord qui regroupe les cantons d'Armentières, du Pays des Weppes, de Lomme et de Lille Sud Ouest.Né à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en novembre 1966, M. Pietraszewski a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans à Epinay-sur-Seine, avant de passer son adolescence à Lambersart, près de Lille. Ses parents étaient commerçant et artisan dans le Vieux-Lille.Après un DEA en économie appliquée à l'université Lille I, il travaille dans le management opérationnel chez Auchan pendant dix ans. Ensuite, il occupe un poste dans les ressources humaines pendant huit ans dans sept sites différents du géant de la grande distribution, dont Béthune et Roncq.Marié, il est père de deux filles de 23 et 24 ans.Après une carrière dans différents magasins de l'enseigne nordiste, Laurent Pietraszewski était depuis 2010, spécialisé dans la gestion de carrière et le recrutement chez Auchan.Guy Laplatine, responsable syndical CFDT se souvient de son premier contact très "rude" avec Laurent Pietraszewski. C'était en 2002, à Auchan Béthune. Une employée du rayon boulangerie, délégué CFDT, avait été mise à pied à titre conservatoire parce qu'elle avait donné à une femme un petit pain au chocolat brûlé et destiné à la benne, à 80 centimes."On avait organisé une manifestation pour la soutenir. Elle s'était retrouvée en garde à vue, raconte le syndicaliste. Ça avait été mon premier contact avec lui. C'était chaud. Je l'ai revu plus tard autour d'une table de négociations. Il était en charge des carrières. Visiblement, il avait mûri, il était moins fougueux."Laurent Pietraszewski a quitté ses fonctions en juin 2017. Il a pourtant été rémunéré par l'entreprise nordiste de plus de 70 000 euros en août-septembre 2019, suite à son licenciement économique. Titulaire d’un DEA en économie appliquée, Laurent Pietraszewski a toujours dit avoir été séduit par le projet social d’Emmanuel Macron. Il s'intéresse depuis longtemps à la refonte du code du travail. A l'Assemblée, il est membre de la Commission des affaires sociales. Il a été le rapporteur des lois travail. Depuis septembre 2019, il est également porte-parole du groupe des députés La République en Marche.« C’est un homme de dialogue, compétent, près des réalités des entreprises et à l’écoute des arguments de tous les côtés de l’Assemblée », disait de lui Muriel Pénicaud, la ministre du travail. Depuis son élection, il est membre du Conseil d’orientation des retraites. Il devait devenir, avant sa nomination, rapporteur du projet de réforme lors de son examen au Parlement prévu en février.Coordinateur du projet "Retraites" à l'Assemblée nationale, Laurent Pietraszewski s'est beaucoup investi ces dernières semaines pour défendre le projet de la majorité. Dimanche dernier, il était l'invité de "Dimanche en politique" sur France 3 Picardie : "Si on ne fait rien, tout le monde sera sacrifié puique le système ser en difficulté. (...) On veut construire un système qui soit attentif aux plus modestes. Aujourd'hui, le système est favorable à des profils comme moi, des gens qui sont rentrés dans une entreprise à 22-25 ans, qui ont une carrière ascendante. Le système nous avantage. ".Laurent Pietraszewski est engagé dans l'association "Force femmes", chargée d'aider les femmes de plus de 45 ans à trouver du travail. Il est aussi dans le conseil d'administration de l'Institut du marketing et du management de la distribution (IMMD) à Roubaix.Selon sa déclaration d'intérêt à la HATVP, il est également président de l'Association du collectif des propriétaires bailleurs de l'EHPAD des Jardins de Liévin.A l'Assemblée nationale, ​il était vice-Président du groupe d'amitié France-Pologne.