Auchan s'allie avec Casino

Le partenariat Auchan / Casino "couvrirait exclusivement les grands industriels nationaux ou internationaux dans les domaines alimentaires et non alimentaires", ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun.



"En parfaite cohérence avec les engagements pris par les deux groupes dans le cadre des récents Etats généraux de l'alimentation", il "ne portera notamment pas sur les produits frais traditionnels agricoles ou de la pêche, ni sur les produits de marque nationale des PME ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI)".



Les deux groupes vantent les mérites d'une nouvelle alliance qui "constituerait un ensemble respectueux de l'intérêt de tous : consommateurs, agriculteurs et industriels".



Auchan emploie plus de 350 000 personnes dans le monde. Casino (Géant, Monoprix, Leader Price, Cdiscount...), 220 000.



Fin du partenariat Casino/Intermarché

Dans un communiqué distinct, Intermarché annonce la fin, "d'un commun accord" de son alliance en France avec Casino, INCA-Achats. Intermarché indique qu'il souhaite "redéfinir ses objectifs en termes de stratégie d'achat".



"Sans impact sur la campagne 2018", cette rupture "intervient durant la période requise pour mettre fin à l'accord", souligne le communiqué.

La centrale d'achats commune, créée en novembre 2014, "verra donc son activité prendre fin au cours des prochains mois", précise le texte.