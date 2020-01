Auchan : les syndicats convoqués, mais toujours dans le flou sur la possible suppression de 1000 postes

Inquiétude "légitime"

De lourdes difficultés économiques

Discrétion, prudence, silence. Seule certitude ce lundi à Auchan : direction et syndicats se sont rencontrés. Pour le reste, pas de commentaires, pas d'infos. La direction d'Auchan Retail France a reçu à Villeneuve d'Ascq des représentants syndicaux de l'enseigne de distribution nordiste en difficulté, qui s'inquiètent de la possible suppression de 1000 emplois.Cette réunion, qui a duré environ une heure et demie, a rassemblé une dizaine de délégués des principaux syndicats (CFTC, CFE-CGC, CFDT, FO, CGT) et des membres de la direction, a-t-on ajouté de même source, sans préciser le contenu de cette réunion."L'inquiétude est légitime quand il y a un climat anxiogène sur l'entreprise, des difficultés économiques", a déclaré à la presse Gérald Villeroy, délégué syndical CGT chez Auchan Retail France, à l'issue de ce rendez-vous."Aujourd'hui, je ne vais pas être alarmiste ni rassurer car je n'ai pas d'informations", a-t-il ajouté sans plus de précisions.M. Villeroy avait indiqué avoir sollicité la direction le 31 décembre après avoir reçu des informations de presse évoquant un plan de départs volontaires dans l'entreprise pour une cible de 1.000 personnes."Des réunions sont prévues avec des membres élus des différentes unions économiques et sociales, les personnes concernées seront convoquées très vite", a indiqué de son côté Arnaud Bachelart, délégué CGT syndicat central de l'exploitation.Contactée, l'entreprise n'a pas souhaiter réagir.Le groupe de distribution, en difficulté, avait déjà lancé un premier volet de son plan de "redressement" au printemps 2019, avec la cession de 21 sites concernant potentiellement entre 700 et 800 salariés. En juillet, la direction avait affirmé avoir trouvé des repreneurs pour dix des sites mis en vente.Le groupe nordiste avait notamment annoncé fin août qu'il visait des économies de coûts de 1,1 milliard d'euros en année pleine d'ici à 2022. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, aucune communication sur ces économies n'avait été rendue publique fin 2019.Propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM), Auchan Holding a enregistré une perte nette de 1,145 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année 2018.