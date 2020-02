Auchan vend désormais des vêtements d'occasion (seconde main) dans ses magasins

Nouvel exemple de l’attrait du marché de l’occasion : dans 5 hypermarchés Auchan teste un espace de revente de vêtements de seconde main en partenariat avec Patatam. Les clients peuvent aussi rapporter des vêtements contre un bon d'achat

T-shirts : 3€

Pantalons : 8€

Pulls : 8€

Manteau : 15€

Auchan se lance dans la "seconde main". L'enseigne nordiste a décidé de vendre dans ses hypers et supermarchés des vêtements d'occasion. Cinq "corners" ont été ouverts depuis lundi, rapporte le magazine spécialisée LSA : à Marseille, Bordeaux, Melun et dans les Hauts-de-France à Roncq et Hirson.A Roncq, 50 mètres carrés sont consacrés à cet espace seconde main. On y trouve environ 1400 articles. Originalité du rayon, tous les articles de la même catégorie sont proposés au même prix :Une partie du rayon est également consacrée à la collecte de vêtements auprès des clients, en échange de bons d'achat. C'est l'entreprise Patatam qui a la charge du développement de cette offre. Un partenariat qui permet à Auchan de se lancer sur un marché porteur et qui séduit de plus en plus de consommateurs. En France, le marché de la seconde main (pas seulement textile) est estimé à 6 milliards d'euros.Après une période de test de trois mois, Auchan pourrait décider de déployer ce nouveau concept dans d'autres magasins.