Auchan a vendu tous ses magasins en italie

È finalmente arrivato il momento si firma, da domani Auchan retail Italia è nostra. Grazie a tutti per questo importante deal. Ora serve il contributo di tutti: nuovi colleghi dì Auchan soci e manager di Conad e persone di Wrm per fare di questa una storia di successo. pic.twitter.com/sss8Y3AQg0 — Francesco Pugliese (@fpugliese_conad) July 31, 2019

D'Auchan à Conad

Le distributeur nordiste Auchan a annoncé mercredi avoir finalisé la cession de sa filiale italienne, forte de quelque 18 000 personnes, ainsi que celle de ses supermarchés intégrés siciliens, dans un communiqué.La filiale italienne Auchan Retail Italia détient environ 1600 magasins de tous formats - hypermarchés, supermarchés, ultra-proximité et activités numériques - sous les marques Auchan et Simply, en propre ou en franchise. Le géant de la distribution avait annoncé en mai dernier en céder la "quasi-totalité" à Conad, un groupe italien coopératif de distribution, pour un montant non précisé."Après accord des autorités compétentes de la concurrence, Auchan Retail a conclu aujourd'hui la cession de sa filiale italienne, Auchan S.p.A., à Conad. Les équipes d'Auchan Retail Italie (18 000 personnes) vont contribuer ainsi à former un acteur italien désormais leader du secteur de la grande distribution dans le pays", résume le communiqué.Conad, basé à Bologne (nord), a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 13,4 milliards d'euros dans 3.225 points de vente. Pour sa part, Auchan affichait un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros dans la péninsule, mais y a enregistré, depuis 2011, huit années consécutives de pertes.Cette opération ne concernait pas les 33 supermarchés non franchisés de Sicile. Mais dans son communiqué mercredi, Auchan annonce égalementavoir finalisé, mardi, la cession de ces magasins "intégrés de SMA SpA (filiale d'Auchan S.p.A.) en Sicile au groupe Arena". "L'accord prévoit la reprise des 787 collaborateurs concernés. Avec plus de 150 magasins à enseigne Deco, IperConveniente et SuperConveniente, le groupe Arena est une entreprise familiale leader dans le secteur de la distribution sicilienne", est-il précisé.En Italie, Auchan Retail avait déjà fermé 23 magasins en 2018. Non cotée en Bourse et propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM), Auchan Holding, qui a perdu 1,145 milliard d'euros en 2018, a annoncé début mars un plan de "redressement" de son secteur distribution.Fin avril, le groupe avait lancé la cession de 21 sites en France concernant potentiellement entre 700 et 800 salariés. Dans l'Hexagone, il compte 637 magasins sous enseignes et emploie 73 800 collaborateurs.