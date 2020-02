Audiences télé : Capitaine Marleau encore largement en tête ce mardi soir

📈[#AUDIENCES ] mardi 18/02



Pour le retour de Capitaine Marleau, @France3tv leader des chaînes en prime-time avec l'épisode inédit « Pace e salute » avec Mélanie Doutey en guest.



📌Près de 7M de tsp pour 31.4% de PDA#fiction #CapitaineMarleau #corse pic.twitter.com/6PHOylBB8g — France3ServicePresse (@France3Presse) February 19, 2020

Retour réussi pour Capitaine Marleau. Corinne Masiero et son personnage de gendarme ch'ti fantasque ont de nouveau largement dominé les audiences ce mardi soir. 6 959 000 personnes ont regardé l'épisode inédit tourné en Corse, "Pace e Salute". C'est la meilleure audience pour France 3 en 2020.Capitaine Marleau devance largement Magnum sur TF1 (2,7 millions) et Everest sur France 2 (1,7). Cette audience ne dépasse toutefois pas le record absolu de la série de France 3 : 7,7 millions de téléspectateurs pour "Une voix dans la nuit", en avril 2019.L'épisode diffusé ce mardi accueillait en guest Mélanie Doutey et le Béthunois Philippe Duquesne. En voici un court best-of.Vous pouvez revoir "Pace e Salute" en replay sur france.tv