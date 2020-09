À Audresselles, la fête du crabe aura bien lieu le week-end prochain

Une fête très encadrée sur le plan sanitaire

La fêtre du crabe 2020

Un patrimoine local toujours vivant

Annulée puis reportée cet été, la fête du crabe d'Audresselles a bien failli ne jamais avoir lieu en 2020 ! Prévue comme chaque année à la Pentecôte, en pleine pandémie, c'est finalement ce week-end que le petit village de la Côte d'Opale va pouvoir fêter le plus célébre de ses habitants : le crabe. L'Association des plaisanciers d'Audresselles a décidé avec la mairie , de fixer sur deux jours ce rendez-vous. Un week-end entier pour se nourrir de culture, de patrimoine et de gastronomie. Dans le contexte de la crise sanitaire, les consignes de prévention ont été renforcées et les organisateurs ont même recruté un vigile. Entrée et sortie seront différenciées pour accéder à la place du village, avec contrôle du port du masque et utilisation de gel hydroalcoolique obligatoire dans l'enceinte de la fête."L’objectif, c’est de mettre en valeur le patrimoine local, pas de contaminer la population", expliquent les organisateurs. Une fête de village trés encadrée mais dans la plus pure tradition : concerts de groupes locaux, petit marché de produits du terroir et artisanat local, stand patrimoine local et bien sur vente de crabes, de crustacés.Un marquage au sol permettant la distanciation sera visible autour des stands et autour de la buvette, les entrées ne pourront se faire qu'en fonction du nombre de sorties. Enfin, toutes les heures, les mesures barrières seront rappelées au micro. Un dispositif validé par la sous-préfecture du Pas-de-calais. Depuis plus de 40 ans, Audresselles célébre son fameux crabe. Un patrimoine indissociable de ses flobarts car le crustacé comestible est d'ailleurs, avec le flobart, l'embléme du village. Ce petit bateau d’échouage ventru, à fond plat, continue d'alimenter quotidiennement les marchés de la côte d'Opale en crabes, en homards et en poissons.Ce week-end, des dizaine de bateaux seront installés sur la place du village. De quoi alimenter les conversations en présence de nombreux pêcheurs et des sauveteurs de la SNSM présents sur un stand d'information. Un week-end entier aussi et surtout où les restaurateurs du village cuisineront le crabe à toutes les sauces.