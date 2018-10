Aulnoye-Aymeries : des salariés d'Ascoval bloquent complètement le site de Vallourec

Blocage de #Vallourec Aulnoye-Aymeries par les salariés d’Ascoval ce matin. pic.twitter.com/qezS6S4Bqc — Florence DELSINNE (@FDELSINNE) 26 octobre 2018

"Personne ne rentre"

"A mon avis, on sera les prochains"

Des salariés de l'usine Ascoval de Saint-Saulve, actionnaire de l'aciérie, à Aulnoye-Aymeries, près de Maubeuge, pour faire pression sur le gouvernement. Ce dernier réunit dans la journée à Bercy les acteurs du dossier.L'actionse déroulait sans heurts avec feux de pneus allumés devant les entrées du site. Une centaine de salariés d'Aulnoye-Aymeries, qui devaient prendre leur poste à 06H00, attendaient dans le calme devant l'entrée principale.. L'idée, c'est de mettre la pression sur Vallourec alors qu'il y a une réunion aujourd'hui à Bercy" sur l'avenir de l'aciérie, a déclaré Nicolas Lethellier, délégué CGT de Saint-Saulve.Jusqu'à présent, "on a été professionnels, dignes" mais "", avait prévenu dès mardi Bruno Kopczynski, porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval."On est plutôt solidaires de ce qu'il leur arrive. Il y a des craintes tout autour de nous, il y a des restructurations, comme nous le rappelle la mondialisation tous les jours", a déclaré Dany, qui travaille à la tuberie d'Aulnoye depuis 14 ans.Selon lui,Cédric Henry, délégué FO de la tuberie d'Aulnoye-Aymeries (220 salariés), se dt "" de ses camarades d'Ascoval. "A mon avis, on sera les prochains. Mon sentiment, c'est que Vallourec ne veut plus d'usine en France", déplore-t-il.", a témoigné pour sa part Alain Collart, intérimaire chez Vallourec Oil and Gas, pour qui ça devait être la deuxième journée de travail à fabriquer des manchons pour assembler les tubes. "On va peut-être travailler, mais pour l'instant on attend..."L'aciérie de Saint-Saulve,, est menacée de disparition depuis la liquidation judiciaire en février de son principal actionnaire, Ascq Industries. La justice lui a accordé mercredi un sursis de deux semaines.