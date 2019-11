Aux Pays-Bas, la vitesse va être limitée à 100 km/h sur les autoroutes

"Pourrie"

Le gouvernement néerlandais a annoncé la semaine dernière un abaissement de la vitesse maximale sur les autoroutes à 100 km/h en journée, contre 130 actuellement. Les véhicules seront autorisés à rouler à la limite actuelle de 130 km/h seulement la nuit, entre 19 heures et 6 heures du matin. La mesure entrera en vigueur en 2020.Pourquoi cette mesure radicale ? Pour lutter contre les émissions de gaz polluants, affirme le gouvernement qui fait face depuis plusieurs mois à un débat animé sur la manière de réduire les émissions d'azote, depuis qu'un tribunal néerlandais a déclaré en mai que sa politique actuelle ne respectait pas les règles de l'Union européenne en la matière."Personne ne trouve ça chouette", a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lors d'une conférence de presse, qualifiant la mesure de "pourrie". Elle est toutefois nécessaire "pour éviter une paralysie des Pays-Bas", a estimé M. Rutte, chef du parti libéral-conservateur VVD surnommé le parti "Vroum vroum" pour s'être fait par le passé le champion d'un assouplissement de la limitation de vitesse.Les grands projets de construction de routes et d'aéroports aux Pays-Bas, cinquième économie de la zone euro en importance, avaient été suspendus par le gouvernement pour faire respecter l'ordonnance du tribunal. Etablir la limitation nationale à 130 km/h au lieu de 120 km/h avait été l'une des propositions phares du VVD qui l'avait introduite en 2012.Le plan d'action visant à réduire les émissions d'azote inclut également des changements dans les méthodes de travail du secteur agricole. La perspective de ces modifications avait entraîné la colère de milliers d'agriculteurs, qui ont récemment manifesté à plusieurs reprises avec leurs tracteurs à traversle pays. L'une de ces manifestations avait provoqué l'embouteillage le plus important de l'histoire des Pays-Bas.La nouvelle limitation de vitesse vise en partie à montrer aux agriculteurs que les autres secteurs polluants doivent également modifier leurs habitudes, ont analysé les médias néerlandais.