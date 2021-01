Une avance de 60% des réductions et crédits d'impôts versée ce 15 janvier

Vendredi 15 janvier, une avance sur certaines réductions et crédits d’impôt est versée à plus de de 8,5 millions de foyers fiscaux ayant bénéficié de crédits et réductions d’impôt en 2020. Le montant représente en moyenne 640 euros par foyer.