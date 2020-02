Avocat de Julian Assange, le Nordiste Éric Dupont-Moretti va déposer une requête pour l'asile politique en France

"Un garçon mineur" qui vit en France

Demande d’asile de #JulianAssange en France : "On va déposer une requête 'charpentée' à E. Macron" affirme son avocat E. Dupond-Moretti. "Depuis la précédente demande, il y a des éléments nouveaux et J. Assange a des points d'attache dans notre pays" https://t.co/CZsJLePHgA pic.twitter.com/IbrGbj33JD — France Inter (@franceinter) February 24, 2020

"C'est un homme prostré"

Éric Dupont-Moretti a rejoint l'équipe de défense du fondateur de WikiLeaks Julian Assange, et a indiqué auprès de Franceinter qu'il envisageait de déposer une "requête charpentée" auprès d'Emmanuel Macron en vue d'une demande d'asile, et de saisir la Cour européenne des Droits de l'homme.L'avocat nordiste a souligné que "depuis la précédente demande, il y a des éléments nouveaux et Julian Assange a des points d'attache dans notre pays : un petit garçon mineur de nationalité française qui vit en France".Julian Assange, fondateur australien de WikiLeaks, est un personnage controversé. Réclamé par la justice américaine pour avoir publié une masse d'informations classifiées (250 000 câbles diplomatiques et 500 000 documents portant sur les activités américaines en Irak et en Afghanistan), l'homme de 48 ans va devoir convaincre ce lundi le Royaume-Uni de refuser son extradition vers les États-Unis, où il encourt jusqu'à 175 ans de prison.Il avait trouvé refuge à Londres, il y a 7 ans, alors qu'il craignait déjà d'être extradé vers les États-Unis ou la Suède, où il était poursuivi pour viols. Ces poursuites ont été abandonnées fin 2019."C'est un homme prostré", a ajouté MEric Dupond-Moretti, qui pense "qu'il va mobiliser toutes les énergies qui lui restent (...). Il a moins de chance d'être acquitté que Trump devant le Conseil d'État.""La liberté d'informer est au cœur de l'affaire", poursuit l'avocat originaire de Maubeuge (Nord), "RSF rappelle qu'en réalité, ce sont tous les journalistes qui sont concernés, sauf les Américains, qui sont protégés par leur Constitution."