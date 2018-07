Bac 2018 : découvrez les résultats dans l'Académie de Lille

Bac 2018 : les règles Les candidats sont reçus s'ils ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. Entre 8 et 10 de moyenne, les candidats devront se plier à un oral de rattrapage. Ils devront alors choisir deux matières au choix. Dans chaque discipline, seule la meilleure note obtenue, aux épreuves écrites ou orales, sera retenue. Ces épreuves dites aussi «épreuves du second groupe» ou "de rattrapage", auront lieu dans les prochains jours.

Fin du suspense pour les candidats au! Les 48 157 candidats au bac 2018 dans l'Académie de Lille (général, technologique ou professionnel), vont savoir ce vendredi matin (à partir de 10h) s'ils ont décroché du premier coup le baccalauréat. Et si oui, avec quelle mention ?Pour avoir les résultats du bac dans l', deux méthodes :1. Se rendre dans son lycée où les résultats sont affichés2. Utiliser notre moteur de recherche. Il suffit de taper un nom et instantanément, vous obtenez le résultat (à noter que le moteur de recherche peut trouver les candidats de toute la France, pas uniquement ceux de l'Académie de Lille).Les résultats sont annoncés pour 10h mais il se peut qu'il y ait un peu de retard. Les résultats sont disponibles quand la région Nord Pas-de-Calais n'est plus grisée sur la carte ci-dessus. N'hésitez pas à rafraîchir en tapant sur Ctrl+F5 ou à revenir régulièrement sur la page.