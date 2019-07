Bac 2019 : comment obtenir les résultats ce vendredi ? A quelle heure ? Où ?

Dans son lycée

Bac 2019 : les règles Les candidats sont reçus s'ils ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. Entre 8 et 10 de moyenne, les candidats devront se plier à un oral de rattrapage. Ils devront alors choisir deux matières au choix. Dans chaque discipline, seule la meilleure note obtenue, aux épreuves écrites ou orales, sera retenue. Ces épreuves dites aussi «épreuves du second groupe» ou "de rattrapage", auront lieu dans les prochains jours.

Vendredi 5 juillet 2019, 10h. C'est à ce moment précis que les résultats du bac 2019 devraient être annoncés partout dans les Académies de Lille et Amiens. Fin du suspense pour les 68 697 bacheliers des Hauts-de-France.Il existe encore une incertitude sur la date et l'horaire de publication puisque certains professeurs-correcteurs refusent de rendre leurs notes. "Vendredi, tous les élèves auront leurs résultats", a tout de même assuré ce mercredi le ministre de l'Éducation. Mais certaines notes pourraient ne pas être les définitives. "En cas de note manquante, les jurys sont invités à remplacer celle-ci à titre provisoire par la moyenne obtenue par l’élève sur les trois trimestres de la classe de terminale dans la matière concernée", précise l'Académie d'Amiens. Lorsque la note initialement manquante aura été transmise au centre d’examen, les jurys arrêteront le résultat définitif en veillant à ce que ces circonstances exceptionnelles ne portent pas préjudice aux candidats."Alors, si les horaires sont respectés, voici quelques moyens d'obtenir les résultats.Tous les lycées prévoient un affichage ce vendredi à partir de 10h. Une méthode traditionnelle et conviviale. Pour partager son soulagement, sa joie ou... sa déception.Avec le widget franceinfo, il suffit de taper un nom et instantanément, vous obtenez le résultat. A noter que le moteur de recherche peut trouver les candidats de toute la France, pas uniquement ceux des Académies de Lille au Amiens. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir par mail les résultats.

​​​​​​​ Les Académies de Lille et Amiens publieront aussi les résultats du bac sur leur site. Rendez-vous ici pour Lille et ici pour Amiens. Attention, il faut se munir de son numéro de matricule.​​​​​​​