Bac 2019 : découvrez les résultats dans l'Académie de Lille (après le rattrapage)

Les règles du bac Les candidats sont reçus s'ils ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. Entre 8 et 10 de moyenne, les candidats devront se plier à un oral de rattrapage. Ils devront alors choisir deux matières au choix. Dans chaque discipline, seule la meilleure note obtenue, aux épreuves écrites ou orales, sera retenue.

A partir de ce vendredi 10h, retrouvez ici tous les résultats du bac pour l'Académie de Lille (et pour toutes les autres académies). Il suffit de taper le nom et le prénom d'un bachelier et... d'attendre quelques instants. Et voilà la réponse tant attendue !Ça marche si vous êtes bachelier mais aussi bien sûr si vous connaissez un élève de Terminale, un cousin, un copain, une soeur, une ancienne amie... Dans l'Académie de Lille, 47 697 élèves ont passé le bac cette année. En 2018, 87,3 % des bacheliers du Nord Pas-de-Calais avaient été admis. Un chiffre en légère hausse (+0,1 point) par rapport à 2017.La publication des résultats du bac 2019 dans l'Académie de Lille peut avoir quelques retards. Sur notre site internet, vous pouvez consulter gratuitement tous les résultats, directement transmis par l'académie de Lille dès leur publication officielle. Attention, selon les spécialités, les bacs et les académies, les horaires de publication peuvent être différents.