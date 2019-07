Bac 2019 : découvrez tous les résultats (Admis ? Mention ? Rattrapage ? Recalé ?)

Les règles du bac Rappel : les candidats sont reçus s'ils ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10. Entre 8 et 10 de moyenne, les candidats devront se plier à un oral de rattrapage. Ils devront alors choisir deux matières au choix. Dans chaque discipline, seule la meilleure note obtenue, aux épreuves écrites ou orales, sera retenue. Ces épreuves dites aussi «épreuves du second groupe» ou "de rattrapage", auront lieu dans les jours qui viennent.

Les résultats du bac sont attendus chaque année avec autant de suspense. Et pourtant les recalés ne seront pas nombreux : en 2018, en France, 88,3 % des candidats ont été reçus. Et les chiffres devraient être à peu près les mêmes cette année, malgré les nombreux soucis (fuites de certains sujets, grève des correcteurs...)Bac général, bac professionnel, bac technologique, les résultats sont publiés candidat par candidat. La publication des résultats va commencer à 10h. Attention, selon les spécialités, les bacs et les académies, les horaires de publication peuvent être différents.