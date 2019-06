Bac 2019 : voici les sujets de philosophie sur lesquels les lycéens ont planché

Voici les sujets de la série S



Voici les sujets de la série ES

Voici les sujets pour la série L



Voici les sujets de la série STHR

Les sujets de la série TMD

Les candidats au bac général ou technologique dans les Académies d'Amiens et Lille (et de toute la France) planchent ce lundi matin depuis 8h sur la prestigieuse épreuve de philosophie qui a donné le coup d'envoi du baccalauréat pour les lycéens français. 4 heures d'épreuve, 4 heures pour disserter autour d'une question ou d'un texte.On compte 47 697 candidats pour le bac général, professionnel et technologique dans l'Académie de Lille. 21 000 élèves dans l'Académie d'Amiens.Voici, série par série (ES, L, S) pour le bac général et pour le bac technologique ce qui a été proposé aux élèves.-La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain ?-Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté ?-Extrait d'un texte de Freud, tiré de L'Avenir d'une illusion, publié en 1927-La morale est-elle la meilleure des politiques ?-Le travail divise-t-il les hommes ?-Extrait d'un texte de Leibniz, tiré de ses Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes, publié en 1692-Est-il possible d'échapper au temps ?-A quoi bon expliquer une oeuvre d'art ?-Extrait d'un texte de Hegel, tiré de ses Principes de la philosophie du droit, parus en 1820-Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur ?-Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ?-Un extrait des Essais de Montaigne.