Bac 2020 : le taux de réussite en très forte hausse dans l'académie de Lille avant le rattrapage

Les résultats du baccalauréat sont tombés ce mardi, avec un taux de réussite record tant dans l'académie de Lille, qu'au niveau national.Cette année, 91% des candidats inscrits dans le Nord et le Pas-de-Calais ont décroché leur diplôme, toutes séries confondues, avant même que ne débutent mercredi les épreuves de rattrapage. L'an dernier, ce taux n'était que de 77,1%. C'est donc 13,9 points de mieux.Une tendance comparable s'observe au niveau national où le taux de réussite est de 91,5%, contre 77,7% en 2019 (le précédent record de taux de réussite au bac remonte à 2016 et était de 88,6%).En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'évaluation du baccalauréat a dû être modifiée cette année : elle s'est appuyée sur le contrôle continu des notes des deux premiers trimestres.Le contrôle continu aura de nouveau la part belle l'an prochain avec l'entrée en vigueur de la réforme initiée par le ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel Blanquer."Comme on s'y attendait, il y a plus d'admis" et "le fait qu'environ neuf élèves sur dix aient le baccalauréat n'est pas du tout choquant", a estimé le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, interrogé sur BFMTV. Il a ajouté qu'il "faut que les élèves qui s'inscrivent dans l'Enseignement supérieur puissent avoir une place, c'est le plus important". "Environ 8 lycéens sur 10 ont déjà une affectation", a-t-il ensuite assuré.Des sessions de rattrapage auront lieu mercredi et jeudi pour les élèves ayant obtenu une note comprise entre 8 et 10. Exceptionnellement, les candidats qui échouent au rattrapage en raison de circonstances particulières (deuil d'un proche, maladie...) pourront repasser les épreuves au mois de septembre.