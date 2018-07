Bac - Brevet 2018 : les résultats des examens dans les Académies d'Amiens et Lille

Bac 2018 : vendredi 6 juillet à partir de 10h



Brevet 2018 : mardi 10 juillet à partir de 15h, mercredi 11 juillet à partir de 17h

Académie de Lille : mardi 10 juillet à partir de 15h

: mardi 10 juillet à partir de 15h Académie d'Amiens : mercredi 11 juillet à partir de 17h

Ce vendredi 10h, lespublieront les résultats du bac 2018. De nombreux élèves seront dans leur lycée pour découvrir en direct sur une liste imprimée, leur nom, leur mention ou... une mauvaise nouvelle.Grâce à l'application franceinfo, vous pouvez aussi sans vous déplacer découvrir ces mêmes résultats. Un copain, une cousine, un neveu, un petit-enfant... Il suffit de taper son dans le moteur de recherche ci-dessous et immédiatement, vous savez tout sur son bac !A noter que ce moteur de recherche "bac 2018" fonctionne pour les élèves des Académies de Lille et d'Amiens mais aussi pour toute la France !A noter que lorsqu'une région est colorée sur la carte, cela signifie que les résultats sont disponibles. Si la région est grisée, il faut patienter encore quelques minutes !Deux dates différentes de publication des résultats pour le brevet 2018 :Même fonctionnement que pour le bac, grâce à l'application franceinfo, vous pouvez aussi sans vous déplacer découvrir les résultats. QUe vous soyez candidat, parent de candidat, gran-parent, ami, cousin...Il suffit de taper son dans le moteur de recherche ci-dessous et immédiatement, vous savez tout sur son brevet !A partir de cette session 2018, un rééquilibrage du brevet a été effectué entre contrôle continu (qui compte désormais pour la moitié de la note, soit 400 points sur 800) et examen écrit.Vous pouvez également consulter les résultats des BEP, CAP (déjà disponibles) et BTS.