Bachy : une statue en l'honneur de la résistante Henriette Hanotte

Des familles de pilotes anglais et américains ont fait le déplacement pour découvrirdévoilée samedi à Bachy. Surnommée à l’époque "Monique" dans le réseau d’évasion Comète,Fille de résistants, Henriette s'est vite portée volontaire pour escorter les fugitifs alliés à travers les sentiers frontaliers. Elle les cherchait à la gare de Rume en Belgique et les conduisait en sécurité à Bachy, à 4 km de là. Au total,à l'occupant, entre 1940 et 1944.Parmi ces aviateurs,en 1943 est sauvé par la résistante et, au bras de Monique, aujourd'hui âgée de 97 ans. La fille du pilote, Margaret, raconte que son père "représente tous les hommes qui sont venus ici, dont les avions ont été abattus, et qui ont été aidé par plein de gens ici."Si Monique confie qu’elle "avait peur pour les hommes et pour [elle] aussi", la résistante n’hésitait pas à couvrir les soldats. La municipalité de Bachy a tenu à rendre hommage à la nonagénaire,