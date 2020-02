Bailleul : 1500 personnes (déguisées !) pour la traditionnelle messe du Carnaval

Le Hawick Pipe Band dans le choeur de l'église Saint-Vaast / © FRANCE 3

Au premier rang, la princesse et le prince du carnaval de Bailleul / © FRANCE 3

"Pascal forever" : message en hommage au prêtre à l'initiative de cette messe pas ordinaire / © FRANCE 3

Pascal Janin, à l'arrière-plan / © FRANCE 3

La bénédiction des chars du carnaval après la messe / © FRANCE 3

A Bailleul, rarement dans l'année, l'Eglise Saint-Vaast est aussi pleine. 1500 personnes ce dimanche matin. Debout et assises. Déguisées pour la grande majorité. Certains ont peu dormi, d'autres sont encore un éméchés... Tous ont tenu à être présents pour cette messe unique en France."Une fête de la fraternité", explique Mgr Michel Cartateguy qui présidait cette célébration ce dimanche matin. L'ambiance est bon enfant. Les carnavaleux, même ceux qui mettent rarement les pieds dans une église, écoutent attentivement, applaudissent l'homélie (c'est une tradition) et écoutent avec émotion les cornemuses des Ecossais présents dans le choeur.Dans un des chants, le pain et le vin sont même remplacés par le pain et la bière pour s'adapter aux coutumes locales !Cette messe des carnavaleux existe depuis une douzaine d'années. Elle a notamment été initiée par Pascal Janin, aumônier de l'EPSM (Etablissement public de santé mental). Un prêtre très connu à Bailleul qui a justement annoncé son départ prochain à Lyon. Quatorze jeunes ont donc tenu à lui rendre hommage en brandissant à la fin de la messe et au son de "Ce n'est qu'un au revoir" un message émouvant : "Pascal forever"."Je l'ai dit à mon évêque, il n'aura pas le choix : je reviendrai chaque année à Bailleul pour le carnaval", a assuré Pascal Janin, très applaudi.Après la messe, les chars du carnaval bailleulois ont défilé devant l'église et ont été bénis dans le vent et sous un léger crachin. Ce dimanche après-midi, le carnaval se poursuit en musique dans les rues autour du géant Gargantua. Le carnaval de Bailleul, c'est jusqu'à mardi !