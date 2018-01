Bain à Malo-les-Bains ou montée du terril d'Haillicourt : chacun fête le Nouvel An à sa façon

Le bain des Givrés à Malo-les-Bains

Le bain du 1er janvier, une grande tradition qui s'est nouveau répétée pour ce début d'année 2018 à Malo-les-Bains.ont participé à cette édition selon les organisateurs ce lundi midi.Une baignade dans une, un peu plus froide que l'année dernière mais avec un fond de l'air beaucoup plus doux.Pour cette 19ème édition, le bain des Givrés s'est. Tous les dons récoltés iront aux aidants d'Alzheimer, un brin de folie mais pour une bonne cause.À Haillicourt, les courageux ont, la pluie et la fatigue parfois pour gravir 400 marches et arriver en haut du terril qui domine la commune.L'occasion de lever son verre en direction du bassin minier, comme pour lui souhaiterCertains sont là pour se mesurer à l'effort, d'autres simplement pour s'aérer après une soirée festive. Une chose est sûre, en seulement trois ansLa date est déjà cochée pour