Baisse du chômage dans les Hauts-de-France au dernier trimestre 2018

Au dernier trimestre 2018, le nombre de chômeurs enregistrés dans les Hauts-de-France s'établit à 376.380 personnes en catégorie A. Elle recense les demandeurs d'emploi sans actvité et tenus d'en rechercher une.Un chiffre en baisse de 0,9% par rapport au trimestre précédent. Ce qui représente 3380 inscrits de moins à Pôle Emploi.C'est dans l'Oise que cette baisse est la plus forte avec -2,3%. Puis dans le Pas-de-Calais (-1,3%), le NOrd (-0,6%), l'Aisne (-0,3%) et enfin la Somme (-0,1%).Sur un an, le nombre de sans-emploi dans la région a baissé de 1,8%.Un mouvement conforme à la baisse enregistrée au niveau national : au dernier trimestre 2018, le nombre de chômeurs a diminué de 1,1%, soit 42.000 inscrits de moins à Pôle Emploi. Au total, la France comptait fin 2018, 3,676 millions de personnes sans aucune activité. Un taux en baisse de 1,4% sur un an.