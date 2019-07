14 juillet : voici le programme des bals et feux d’artifice en Picardie

C'est quoi le 14 juillet



Trouvez un bal, un feu d'artifice, une retraite aux flambeaux via cette carte interactive :



ou via cette liste organisée par département, puis par ordre alphabétique des noms des communes :

Aisne

Oise

Somme

Le 14 juillet 1789 c’est la prise de la Bastille et cette date marque le début de la Révolution française. 230 ans plus tard, on fête cet évènement avec les traditionnels bals populaires et feux d’artifice. Que vous soyez dans l’Aisne, l’Oise ou la Somme, nous vous proposons une liste des diverses animations proposées par les communes, au plus près de chez vous. À Quend, Méru, La Ferté-Milon, Ambleny et Saint-Valéry-sur-Somme, les animations débutent dès le 12 juillet.Pour en savoir plus sur le 14 juillet :, le 12 / Rendez-vous à 23 au stade de la Vigne Catherine. Fête de la commune avec fête foraine durant tout le week-end., le 13 / Feu d’artifice à 23h, tiré au pont du Canal en commun avec la commune de Pinon., le 13 / banquet républicain et retraite aux flambeaux, rendez-vous au foyer rural à partir de 20h., le 13 / départ à 21h30 du défilé aux lampions. Feu d’artifice sur le terrain du foyer communal à 22h30, suivi d’un bal à 23h., le 13 / 21h30 distribution des lampions devant la mairie, pour un départ en fanfare à 22h. A 23h, feu d’artifice au stade, suivi du bal. Et le 14 de 14h à 18h, animations gratuites (jeux, trampolines..) au stade., le 14 / 21h distribution des lampions devant la mairie, pour un départ de la retraite aux flambeaux à 21h30 avec la fanfare d’Anizy le Château. Rendez-vous à 23h au stade pour le feu d’artifice, suivi d’un bal disco. Rendez-vous au foyer rural en cas de mauvais temps., le 13 / dans le cadre du festival Musique en Omois, concerts à partir de 20h Place de l’hôtel de ville. Feu d’artifice à 23h45, puis soirée dansante. Et le 14 juillet, à 12h aux Petits Prés, Château-Thierry fête ses bacheliers de l’année !, le 13 / A partir de 22 heures et jusqu'à minuit, animation musicale sur la place de l'Hôtel de Ville avec LMS Sonorisation., le 13 / Rendez-vous au parc de la mairie à partir de 19h30 pour un repas suivi d’un bal., le 13 / Rendez-vous à la salle polyvalente à 22h30 pour la promenade aux lampions. Feu d’artifice à 23h., le 13 / Rendez-vous au stade Billon à partir de 19h : repas (sur réservation), retraite aux flambeaux, soirée animée par Anthony avec le spectacle Flash Dance. Feu d’artifice à 23h., le 13 / A partir de 21h bal place de la mairie. Départ à 21h30 de la retraite aux flambeaux, et feu d’artifice à 23h30., le 13 / Grande soirée dansante animée par BABAR. Rendez-vous à 21h30 Rue du Barillet pour la distribution des lampions pour la retraite aux flambeaux avec les SI’boulettes et les pompiers (à partir de 22h30). Le feu d'artifice est à 23h., le 12 / 21h, concert de Little Wing. Feu d’artifice à 23h., le 13 / à 23h feu d’artifice, le 14 à partir de 13h30 animation dansante avec l’orchestre de Jean Marie Ducrucq., le 13 / Rendez-vous à la résidence Ravel à 22h15 pour le départ de la retraite aux flambeaux. 23h feu d’artifice, suivi du bal., le 13 / feu d’artifice à 23h., le 13 / 21h30 rendez-vous place Jean Jaurès à 21h30 pour la retraite aux flambeaux. Feu d’artifice à 23h au stade Barran., le 13 / L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Guise organise "la nuit du Feu" avec le dj Benjamin Germe. A partir de 21, place Lesur. 21h30 : retraite aux flambeaux avec le groupe "La Poudrière", la batterie fanfare de Maubeuge Sous le Bois et les majorettes "Les Angel's" de Wassigny. Départ Place Kintemplot. 23h : Grand feu d'artifice et spectacle pyrotechnique Mise en lumière du site au laser., le 13 / Rendez-vous place du Thiolet à 21h30 pour la retraite aux flambeaux. Feu d’artifice à 23h au Parc de la Marquette, suivi du bal à partir de 23h30. En cas de mauvais temps, salle Jean Le Gal., le 14 / En bord de Marne, à partir de 17h30, guinguette avec le groupe Willy David. Feu d’artifice à 22h30., le 14 juillet / Animations pour les enfants dès 15h Place du 8-mai-45. Retraite aux flambeaux de la place du 8 mai 1945 jusqu’au stade Levindrey dès 22h. Feu d’artifice vers 22h30 Rendez-vous au Stade Levindrey., le 13 / Rendez-vous à 21h30 à la salle polyvalente pour la retraite aux flambeaux, suivie d’un bal sur la Place des fêtes., le 13 / 19h30 place de la gare, départ du défilé des chars. Place du Bail, soirée disco. Et le 14, feu d’artifice au terrain du Bois Joli à 23h., le 13 / 22h, rendez-vous à la médiathèque pour le départ de la retraite aux flambeaux. Feu d’artifice à 23h au lac., le 14 / Rendez-vous à 19h pour un barbecue offert par la mairie, suivi à 21h45 du concert de la Punkaravane. Concert qui se poursuivra dès 23h15, après le feu d’artifice tiré au stade., le 13 / Feu d’artifice à 23h, tiré au pont du Canal en commun avec la commune d’Anizy le Grand., le 13 / Rendez-vous à 21h place de la Prélette pour la retraite aux flambeaux avec fanfare et chars fleuris. Soirée disco à partir de 22h30., le 14 / animation musicale avec DJ Fred à partir de 21h place de la Liberté, suivi du feu d’artifice à 23h., le 13 / Retraite aux flambeaux à 22h30 (lampions à retirer du côté de la salle des fêtes). Rendez-vous au stade à 23h pour le feu d’artifice, suivi du bal à la salle des fêtes., le 13 / 21h30 Retraite aux flambeaux, départ rue Saint-Martin. 23h Feu d’artifice à Saint-Jean-des-vignes. Et le 14 juillet, à 12h, rendez-vous pour un pique-nique et un bal populaire sur l'Esplanade du Mail., le 13 / à 22h30, un spectacle pyrotechnique à la base de loisirs de la Frette. Le thème retenu cette année est celui des super héros., le 13 / Retraite aux flambeaux à 21h30, Bal des pompiers à 22h., le 13 / retraite aux flambeaux avec le groupe Musique 2 rue. Rendez-vous à 21h sur la place., le 13 / Place Sohier : à 22h30, retraite aux flambeaux puis eu d’artifice à 23h30., le 13 / 22 h rendez-vous avenue de Noue pour la retraite aux flambeaux. 22h15 concert des Sonneurs du point du jour dans le parc du château. 23h feu d'artifice. 23h30 bal, place du docteur Mouflier., le 13 / 22h départ de la retraite aux lampions. 23h feu d’artifice aux abords du lac., le 13 / grand bal populaire animé par le groupe My Orchestra sur la place des Halles à partir de 20h. A 23h, feu d’artifice tiré place jeanne Hachette, sur le thème Champions du monde, retour sur les coupes du monde de foot., le 14 / Rendez-vous à 20h30 place Jean Moulin pour la distribution de lampions pour un défilé en musique à partir de 21h30 vers le château de la Douve. Feu d’artifice à 23h, suivi du traditionnel bal populaire., le 13 / Rendez-vous à 21h15 sur la place de l’hôtel de ville pour une retraite aux flambeaux accompagnée de la Royale Fanfare. Aux alentours de 22h45, feu d’artifice sonorisé autour du plan d’eau situé derrière le stade Jacques Descamps. Accès par la rue de Paris., le 14 / 21h30 remise des flambeaux pour un départ de la retraite à 22. Feu d’artifice et bal à partir de 23h., le 13 / 22h départ du rond-point de la Liberté pour la retraite aux flambeaux, suivie d’un feu d’artifice et du bal sur le parking de la salle polyvalente du Mariquy., le 13 / place Charles de Gaulle : 21h distribution des lampions pour un départ de la retraite aux flambeaux à 21h30. Feu d’artifice et bal à 23h30., le 14 / de 11h à Minuit, grande journée festival, bal à partir de 20h. Rendez-vous au Parc Watermael-Boitsfort., le 13 / 21h, retraite aux flambeaux puis feu d’artifice. Départ de la cour de la mairie., le 14 / 22h30, retraite aux flambeaux avec l’harmonie municipale puis feu d’artifice., le 13 / rendez-vous au stade de la Croix St Laurent à partir de 22h30 pour le feu d’artifice., le 13 / à partir de 20h15, animation musicale avec le big band des sapeurs pompiers de Paris (avec Moïse Melende en invité). 22h distribution des lampions pour la retraite aux flambeaux à partir de 22h30 en direction de l’hippodrome du Putois où sera tiré le feu d’artifice à partir de 23h., le 13 / 22h retraite aux flambeaux. 23h feu d’artifice puis soirée disco., le 13 / Le traditionnel feu d'artifice sera tiré aux bords de l’Oise à la tombée de la nuit. Les festivités se poursuivront le 14 avec la guinguette qui s'installera sur l'île Saint-Maurice (de 14 à 18h)., le 13 / 20h30, rendez-vous sur le parking de l’avenue de Senlis pour la distribution des lampions et départ du défilé pour la place de la gare. A 23h, le feu d’artifice aux pieds des remparts et à partir de 23h30, le traditionnel bal sur le cours du Jeu de Paume., le 13 / 21h45 distribution des lampions pour un départ de la retraite à 22h15 depuis la salle des fêtes. Feu d’artifice à 22h45 avenue de la prairie.le 13 / 22h30 départ de la place de tilleuls de la retraite aux flambeaux., le 13 / rendez-vous à l'aire de loisirs à 20h30 pour la remise des lampions. À 21 heures, départ du défilé dans les rues de la ville avec la fanfare de Feuquières. Retour aux étangs pour le traditionnel feu d'artifice suivi d'un bal populaire avec Discoparnasse., le 13 / 20h30 départ de la retraite aux flambeaux avec vélos fleuris, déguisements et char. 23h feu d’artifice., le 13 / 21h30, rendez-vous dans la cour de l’école pour la retraite aux flambeaux. Feu d’artifice à 23h., le 13 / 22h rendez-vous devant la mairie pour la retraite aux flambeaux puis à l’Espace du Grand Pré pour le feu d’artifice., le 13 / Retraite aux flambeaux rue des Peupliers à 21h30, feu d'artifice sur l'étang communal vers 23h suivi d'un bal populaire, le 13 / rendez-vous à 19h pour le grand bal à la salle intercommunale Guy Schott., le 13 / Spectacle pyrotechnique à 22h30 sur l’esplanade du château. Retraite aux flambeaux à partir de minuit, du centre-ville à la caserne avec les sapeurs-pompiers. Bal des Pompiers jusqu’à l’aube ! À la caserne de Lamorlaye rue Charles Pratt., le 14 / 21h30 rendez-vous place de la mairie pour la distribution des flambeaux pour la retraite qui débutera à partir de 22h (en direction du chemin paysager du vallon). Feu d’artifice à 22h30., le 13 / Soirée animée par un duo de chanteurs sur les années 80. Feu d'artifice tiré du parking du complexe.le 13 / 20h, bal avec l’orchestre Joël Franck au jardin de la médiathèque, et à 23h feu d’artifice Place verte.le 13 / 22h défilé avec Royale harmonie au départ de la rue de la gare. 23h feu d’artifice au stade Georges Normand., le 14 / Parc de la mairie de 12h à 18h banquet républicain et animation musicale., le 12 / 23h feu d’artifice place des fêtes et le 14 de 18h45 à 23h, bal dans le parc de la ville., le 13 / Rendez-vous au stade Marcel Coene à 23 pour le feu d’artifice puis place de la mairie pour le bal., le 14 / A partir de 19h30 : animation musicale. 22h45 : spectacle son et lumières des Pompiers "Les 75 ans du débarquement et l'armistice", suivi du Feu d'artifice et du Bal des pompiers., le 13 / 19h bal musette place de l’hôtel de ville, puis déambulation d’un char disco, retraite aux flambeaux et à 23h cours Druon pour le feu d’artifice., le 13 / Concerts divers à partir de 17h, feu d’artifice à minuit., le 13 / départ à 20h30 du parc Saultemont de la retraite aux flambeaux. Feu d’artifice à 23h au stade Decroze., le 14 / à partir de 21 bal place de la République. Feu d’artifice à 23h au parc du lycée horticole., le 13 / 21h15 concerts place de la médiathèque. 23h feu d’artifice. 23h30 bal disco., le 13 / Rendez-vous au complexe Pascal Grousset à 20h pour le bal et à 23h pour le feu d’artifice.le 14Retraite aux flambeaux à 22h30 depuis le gymnase Henri Buyère et feu d'artifice à 23h à l'étang Sainte Barbe., le 13 / rendez-vous à 21h place René Eveloy pour le bal, suivi à 23h du feu d’artifice., le 14 / feu d’artifice sur le parking du centre commercial Villevert à 23h., le 13 / 22h départ de la retraite aux flambeaux de la mairie. Feu d’artifice à 23h au stade de foot., le 13 / 20h30 distribution des lampions aux enfants pour un départ de la retraite en musique à 21h. Feu d’artifice au stade, suivi d’une soirée dansante sur le parking à partir de 23h., le 13 / vers 23h, venez assister au feu d’artifice tiré depuis le parc de la Brèche., le 13 / de 21h à 22h30 : concert de “Nico seul ou presque” (chanteur guitariste abbevillois). 22h : distribution de lampions. 23h : grand feu d’artifice. 23h15 : concert de “House of Blues” et buvette organisée par l’Amicale culturelle et sportive des Sapeurs-pompiers d’Abbeville. Rendez-vous place de la Marne. En cas de mauvais temps, les animations auront lieu à la salle des fêtes, rue Josse Van Robais.Et le 14 juillet, La Guinguette des peintres de 14h30 à 18h - aux Ursulines (derrière la salle des fêtes). L’Atelier des peintres organise sa traditionnelle guinguette et démonstration de peinture. L'animation sera assurée par l'accordéoniste Jean-Paul Bridoux.En cas d'intempéries, l'évènement aura lieu à la salle des fêtes., le 14 / A 23h, feu d’artifice au plan d’eau de Berny, puis bal sous la halle Caillère., le 14 / 22h, retraite aux flambeaux avec la batterie fanfare et le corps des sapeurs pompiers (rendez-vous à 21h30au square Jules Oudit). 23h30 feu d’artifice place du commandant Seymour., le 13 / 20h30 place d’Armes, présentation du matériel des pompiers. 21h au kiosque du Jardin public, concert gratuit du groupe Plug in. Rendez-vous à 23h Place Leturcq pour le feu d’artifice. Et le 14 / de 11h à 17h au Vélodrome, pique-nique républicain avec animations (jeux picards, structures gonflables, bal musette)., le 13 / des concerts place de l’hôtel de ville dès 15h30, avec Keen’V à 21h. A 23h feu d’artifice au parc St Pierre (hommage à Freddy Mercury)., le 14 / 23h feu d’artifice aux étangs d’Aubigny Fouilloy., le 14 / 21h distribution des lampions aux enfants dans la cour de la mairie. A 22h départ de la retraite aux flambeaux. Vers 23h, feu d’artifice sur la plage Ault Nord., le 13 / 20h30 : concert de la Joyeuse Banda. 22h distribution de lampions place de l’Amiral Courbet et défilé. Feu d’artifice vers 22h30 à l’étang St Ladre., le 14 / feu d’artifice à 23h au port de la Gayette., le 13 / Rendez-vous au terrain de jeux à 22h30 pour la retraite aux flambeaux, puis à 23h dans le parc du château pour le feu d’artifice., le 14 / Feu d'Artifice, tiré en musique, à 23h, à la pointe du Hourdel !, le 13 / soirée dansante à partir de 19h30, puis retraite aux flambeaux à partir de 22h30., le 14 / 23h : feu d’artifice, en partenariat avec les communes d’Aubigny et de Fouilloy, tiré depuis les étangs d’Aubigny-Fouilloy., le 13 / 21h45 retraite aux flambeaux, puis à 23h30 feu d’artifice aux étangs. Et le 14, l’après-midi au stade Desplains, concours de boules et jeux gratuits/, le 13 / 22h30 retraite aux flambeaux. 23h feu d’artifice musical au stade Eugène Petit. 23h30 bal populaire au casino., le 13 / Feu d’artifice au stade municipal, rue Pierre de Coubertin à 23h30., le 13 / 21h30 retraite aux flambeaux, suivie du feu d’artifice au terrain du camping., le 13 / retraite aux flambeaux à partir de 21h30, suivie du feu d’artifice et du bal., le 13 / 23h30 feu d’artifice tiré en commun par les deux communes, avenue de Normandie. 0h15 soirée animée à la maison pour tous de Fressenneville., le 14 / Retraite aux flambeaux avec les Majorettes, l’Union musicale et les enfants du centre de loisirs, départ à 22h, rue Nelson Mandela. Feu d’artifice à 23h. Les lampions et les torches sont distribués uniquement au départ du cortège., le 13 / 21h Retraite aux lampions au départ de la mairie suivi d’un bal musette dans le quartier de la plage. Le 14, 20h, place Claude Baillet, le bal des pompiers., le 13 / Distribution des lampions devant la caserne des pompiers à 21h45. Départ du cortège à 22h45 et parcours rues Desenclos, Debussy, Lavoisier, Catelas, Voltaire, Leclerc. Feu tiré vers 23h au stade (ouverture à 22h)., le 14/ Feu d'artifice à l'Etang L'Epinoy à 23h., le 14 / 21h, bal au pôle culturel communautaire et à 23h, feu d’artifice au stade Gaston Lejeune., le 13 / retraite aux flambeaux, défilé et feu d’artifice à 23h., le 13 / 21h départ de la retraite aux flambeaux, suivi du feu d’artifice à 23h au terrain de sports vers 23h., le 13 / Feu d’artifice en commun avec Le Tréport. Défilé et animation musicale. 21h : distribution de lampions, 21h30 : Défilé en musique. 23h : Feu d’artifice tiré de la jetée Est du port du Tréport., le 14 / 21h départ de la place de la gare pour la retraite aux flambeaux. Feu d’artifice à 23h devant la mairie., le 13 / 21h distribution des lampions devant l’ancien tribunal pour un départ de la retraite aux flambeaux avec défilé des majorettes à 21h30. Vers 23h feu d’artifice au stade Cardenier., le 14 / au stade Auffève : début du bal populaire animé par Ludovic Bonnière à 20h. Rassemblements à 21h des petits révolutionnaires pour le défile. Feu d’artifice à 23h., le 14 / 21h départ du char. 23h feu d’artifice., le 13 / 19h, bal des sapeurs pompiers. Et le 14, à 22h, retraite aux flambeaux au départ de la place Daubré, puis feu d’artifice à 23 boulevard des Anglais., le 13 / A la salle des Fêtes, à partir de 21 h 30, distribution des lampions. Départ de la retraite aux flambeaux vers le château, dès la tombée de la nuit. Feu d’artifice, tiré depuis la barbacane du Château, à 23 h 15. Puis le traditionnel bal sur la place de la Gare, animé par les chanteurs Fred et Sam (ancien chanteur du Groupe Gold)., le 13 / 22h retraite aux flambeaux (rendez-vous à 21h au parc des Clairs Logis pour la distribution de lampions). Dès la nuit tombée, au stade de la Source, feu d’artifice, suivi d’un bal., le 12 / Concert du Brass Band Côte Picarde qui fête ses 20 ans. A 21h00 - Place Charles de Gaulle. Le13 / Les Frenchies Rockabilly jukebox, en soirée au Centre ville. Le 14 / Bal populaire avec l'orchestre Tempo, orchestre de variété tous répertoires. A 21h00 - Place Charles de Gaulle., le 13 / 22h retraite aux flambeaux (départ de l’espace jeunesse). 23h feu d’artifice suivi du bal des pompiers.le 13 / retraite aux flambeaux à partir de 21h45 au départ de l’hôtel de ville. Et le 14 à partir de 12h, bal folk et jeux picards, puis spectacle de cape et d’épée à partir de 15h., le 14 / 20h30 : Concert de l’Harmonie Municipale, place de Verdun. 22h30 : Retraite aux flambeaux, place de Verdun. Vers 23h : Feu d’artifice et bal gratuit à l’étang de Lannoy, chemin de l’étang.le 14 / à partir de 19h30, repas et bal, suivis vers 23h30 du feu d’artifice., le 13 / 21h30 distribution des flambeaux (dans la cour de la mairie). 22h départ de la retraite aux flambeaux. 23h feu d'artifice au stade municipal. 23h30 soirée dansante animée par Régis Music DJ animation., 3 jours d’animations du 12 au 14 juilletVendredi 12 juillet, à Ribeauville19h : Défilé de la batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtesDépart : du n°598 Route de Gamaches en direction de la salle des fêtes située au 1159 Route de Gamaches.Samedi 13 juillet22h : Bal populaire animé par l’orchestre By Night et buvette animée par les Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme, Place des Pilotes22h30 : Départ des Tours Guillaume - Retraite aux Flambeaux avec le concours de la batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-SommeDimanche 14 juillet18h : Animation musicale avec « Dj Logan » et soirée « moules frites » avec l’Amicale des Agents Hospitaliers, Place des Pilotes23h : Feu d’artifice sur le Port., le 14 / 21h retraite aux flambeaux au départ de la mairie. 23h feu d’artifice au stade.