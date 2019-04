“Bandes originales”, quand chanter délivre, élève, fait avancer

C'est une réalité que la science explore aujourd’hui. Chanter délivre, chanter élève, chanter fait avancer.Pour Anaëlle, 8 ans, chanter est un manière de grandir, de découvrir plein d'autres choses qu'à l'école ou dans sa famille. Pour Jean-Pierre, c'est une manière de vaincre la solitude après le décès de son épouse. Pour Karim, slamer permet d'exprimer certains souvenirs pesants. Et pour Sabrina, le gospel est une partie de son identité, la bande originale de sa vie.Tous les jours ils chantent et cela rythme leur vie, qu’ils n’imaginent plus qu’enchantée. Pendant plusieurs mois nous avons suivi ces quatre voix dans leur quotidien. Elles nous ont permis de filmer leur passion, dans l’intimité. Et parfois, pour ceux qui la portent en public, leurs répétitions, voire leurs concerts.Des témoignages qui émeuvent, et qui font inévitablement écho à notre propre rapport à la musique. Qui n’a jamais fredonné pour célébrer un succès, un échec, un amour qui vient ou qui s’en va ? Un film fait de tous petits riens, comme une chanson populaire.Bandes originales, un documentaire réalisé par Jeanne Blanquart, corpoduit par Hikari et France 3 Hauts-de-France.