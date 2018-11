Banque alimentaire : 3 questions sur la grande collecte des gilets orange

Collecte de la banque alimentaire, c'est quoi ?

Une réponse aux difficultés sociales de nombreuses familles en France. "Près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté : face à ce chiffre, les Banques Alimentaires et leurs Gilets orange sont plus que jamais mobilisés", explique l'association.La, c’est chaque année en France, plus de 130 000 bénévoles qui se mobilisent pour collecter en 2 jours l’équivalent de 23 millions de repas.Porte-à-porte, présence dans les supermarchés (90% de la collecte), mairies, écoles... Ce week-end, la générosité des consommateurs est sollicitée un peu partout. Entre 10 à 15 tonnes peuvent être collectées dans un seul hypermarché sur deux jours. l'enjeu est donc de taille. La banque alimentaire a lancé un appel aux gilets jaunes pour qu'ils ne bloquent pas les centres commerciaux.Les produits collectés sont ensuite remis aux associations (Restos du coeur, secours populaire, secours catholique...) et CCAS partenaires qui viennent s’approvisionner dans lestout au long de l’année.



Banques alimentaires : de quels produits ont-elles besoin ?

© Banque alimentaire

Conserves de légumes, conserves de poisson ou de viande, féculents, huiles, plats cuisinés... sont les plats les plus utiles. "Les Banques Alimentaires ont un objectif à la portée de tous : augmenter les dons en produits secs à durée de conservation longue, à forte valeur ajoutée nutritionnelle pour venir compléter le frais qu’elles distribuent chaque jour", explique l'association.



Les couches pour bébés, les produits d'hygiène et d'entretien sont également très utiles.



Où sont les Banques alimentaires dans les Hauts-de-France ?

Il existe cinq, une par département : Lille, Carvin, Amiens, Saint-Quentin et Compiègne. En 2017, par exemple, dans le Nord, 3000 bénévoles avaient collecté 510 tonnes de denrées (57 000 personnes aidées par mois).