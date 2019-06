Barrage L1/L2 : Raphaël Varane à fond derrière le RC Lens, “ils peuvent le faire”

"Ma femme et mon fils (né en 2017) étaient au stade, ma famille y était aussi, et moi j’ai crié dans la salle de soins en regardant le match à la télé ! Cette équipe, ce club sont emportés par quelque chose... Il y a un truc, j’y crois... ils peuvent le faire même si ce sera à l’extérieur dimanche, ils l'ont déjà fait ! J’espère de tout cœur en tout cas !"

Raphaël Varane est. Né à Lille, passé par le club de foot de Hellemmes, il est repéré à 9 ans par Lens, qui devient son club de formation. La... etLors d’un entretien accordé au journal Ouest France à Clairefontaine, Raphaël Varane n’a pu s’empêcher d’évoquer le match aller au stade Bollaert-Delelis, entre Lens et Dijon, et la possible montée en Ligue 1 de son club de coeur.Ce dimanche soir, à l’occasion d’un match amical, le nordiste devrait porter le brassard de capitaine de l’équipe de France face à la Bolivie. Unede ne pas pouvoir suivre Dijon-Lens, qu’il a évoqué en conférence de presse.Nul doute qu’il s’empressera de regarder le résultat à la fin du match France-Bolivie.