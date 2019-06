Barrage L1/L2 : les soutiens se multiplient avant le match décisif du RC Lens face à Dijon ce dimanche soir

Des messages d'encouragement

Jour J, rendez nous hystérique @RCLens, aujourd'hui tout le peuple lensois est en ébullition, aujourd'hui gagnez cette finale, mouillez ce maillot, honorez ce blason, ce soir nous ferons qu'un 💪❤️💛💪 #rclens #DFCORCL @lens_centre — Jumel Benjamin (@JumelBenjamin) 2 juin 2019

Des photos en soutien aux joueurs

La Ville d’ #Arras soutient le #RCLens et diffusera le match retour des barrages #DFCORCL à la Halle Tételin ce dimanche 2 juin à 20h45 !



Objectif : permettre à tous les amoureux Sang et Or arrageois ❤️💛de vivre ce match déterminant !



Ambiance familiale garantie ! pic.twitter.com/RzMciCaJrH — Frédéric Leturque 🇪🇺🇫🇷 (@FLeturque) 29 mai 2019

" résume bien l'état d'esprit des supporters gonflés à bloc à quelques heures de la rencontre décisive face à Dijon. Les lensois, en ballottage défavorable après avoir concédé un match nul lors de la rencontre à Bollaert-Delelis, espèrent que le RC Lens va créer l'exploit ce soir.Sur les réseaux sociaux, chacun y va de sa petite phrase pour encourager son équipe. "Rendez nous" demande ce supporter.D'autres demandent à tous les supporters lensois de soutenir leur équipe ce soir plutôt que de regarder le match amical opposant la France à la Bolivie, programmé à la même heure. D'ailleurs, un certain, très attaché à son club formateur, aurait préféré...Lesdu Pas-de-Calais ont décidé d'afficher leur soutien aux lensois avant la rencontre de ce soir. Tous réunis autour du slogan de l'équipe.La ville d'Arras a fièrement affiché sur la façade de l'hôtel de ville uneen soutien au RC Lens. Le match sera d'ailleurs diffusé gratuitement sur écran géant dans la salle Tételin.Certains ont eu la chance depour assister à la rencontre depuis les tribunes du stade de Dijon et l'affichent fièrement sur les réseaux sociaux.Les soutiens se multiplient avant la rencontre décisive de ce soir face à Dijon pour une possible remontée en Ligue 1.sont attendus sur le parking du stade Bollaert-Delelis pour suivre le match ensemble sur écran géant et potentiellement faire de ce match un exploit historique pour le club.