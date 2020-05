Basket : le BCM Gravelines et l'ESSM le Portel sauvés sur tapis vert, ils joueront dans l'élite la saison prochaine

La nouvelle est tombée plus tôt que prévu… Vers 16h15, le Populaire du Centre annonçait que l’assemblée générale de la Ligue nationale de basket (LNB), qui organise les championnats de Jeep Elite et de Pro B, venait d’adopter le principe d’une saison blanche. Conséquence : les deux divisions repartiront avec les mêmes 18 clubs. Le BCM Gravelines (17ème avant la coupure), et l’ESSM Le Portel (18ème), sont maintenus administrativement alors qu’ils étaient tous deux en position de relégables.



C’est par 40 voix pour sur 76 votants que cette décision a été prise. Les compteurs seront donc remis à zéro l'an prochain et la grosse vingtaine de matches disputés par chaque équipe en Jeep Elite ou ProB ne compteront pas. Aucun champion ne sera pas ailleurs désigné. Il y aura deux montées et descentes au terme de la saison 2020-2021 et toujours 18 équipes par division en 2021-2022.



La saison blanche a donc été préférée aux trois autres formules de compétitions soumises aux votes : le passage à vingt clubs, avec deux promotions de clubs de Pro B, le maintien à deux fois 18 clubs avec descentes et montées et la fusion des saisons 2019-2020 et 2020-2021.

Les clubs ont majoritairement rejeté la possibilité de jouer à huis clos, ce qui pourrait avoir pour conséquence un décalage du début de saison si la crise sanitaire n'évolue pas favorablement.

Ouf de soulagement

Etaient représentés à cette assemblée qui s’est déroulée en visioconférence à partir de 14h30 : les 18 clubs de Jeep Elite (avec le BCM Gravelines et l’ESSM Le Portel) qui disposaient chacun de deux voix ; les 18 clubs de ProB (avec Denain et le Lille Métropole Basket) (1 voix par club) ; des représentants de la Fédération française de basket (8 voix) et les différentes familles du basket (représentants des arbitres, joueurs, entraîneurs et médecins. qui ont chacun une voix). Au total : 76 voix. Les décisions étaient prises à la majorité des voix présentes ou représentées. La résolution qui obtient le plus de voix était adoptée sans second tour.



C’est donc un gros ouf de soulagement qui doit être poussé sur la Côte d’Opale, notamment au Portel qui partait tout droit vers la relégation après un parcours mouvementé (deux changements d’entraîneurs). Toutes ces nouvelles seront officialisées par le président de la LNB Alain Béral à l’occasion de la conférence de presse prévue à la fin de l’AG.