Basket féminin : l'entraîneur Fred Dusart va quitter l'ESBVA-LM

Après sept saisons de collaboration, Carmelo SCARNA, Président de l’ESBVA-LM et le Coach Frédéric DUSART ont décidé d’un commun accord de ne pas honorer la dernière année de contrat qui les liait pour la saison 2019/2020.



ne sera pas l'entraîneur de l'ESBVA-LM la saison prochaine. Le club l'a annoncé dans un communiqué publié ce mardi, affichant clairement qu'il s'agit d'une décision commune des deux parties. "Après sept saisons de collaboration, Carmelo Scarna, Président de l’ESBVA-LM et le Coach Frédéric Dusart ont décidé d’un commun accord de ne pas honorer la dernière année de contrat qui les liait pour la saison 2019/2020."a été successivement entraîneur du Centre de Formation, puis assistant coach, avant de prendre la tête de l’équipe 1ére durant la saison 2011/12. Son palmarès est le meilleur de l'histoire du club : vainqueur de l’EuroCup 2015, champion de France 2017.... "Là je le fais vraiment pour le club, a expliqué à La Voix du Nord, le coach villeneuvois . C’est entre guillemets mon dernier sacrifice pour le club, que je mets au-dessus de moi. C’est dur pour moi, pour Carmelo (Scarna, le président) mais ça se fait en bonne intelligence. Je pense, et je suis en phase avec les dirigeants, que le club a besoin d’un nouveau tournant. »L'ESBVA-LM, éliminée de la Coupe d'Europe est actuellement (à deux journées de la fin de la saison régulière) 7ème de la Ligue féminine. Le plus mauvais bilan de ces dernières saisons.