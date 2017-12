Bassin minier : les terrils endommagés par des quads et des motos

Terril Oignies Evin-Malmaison

Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO

Des traces de glissade sur les pentes d'un terril. Pourtant, ce n'est pas de ski qu'il s'agit . A Évin-Malmaison, le terril est devenu le terrain de jeu favori d'utilisateurs de motocross et quads. C'est non seulement interdit, mais cela cause aussi, soupirent certains habitants. D'autres racontent: "Nous étions allés voir d'où le bruit venait, ils étaient sept ou huit et quand ils nous ont vus, ils se sont rapprochés de nous pour nous faire peur." La présence de motocross et de quads est désagréable en hiver à cause du bruit, mais cela pose surtout problème en été. "On peut pas profiter de notre terrasse l'été, on est toujours enfermés...", déplore une habitante.La mairie prépare la riposte.. "Vous vous rendez compte, s'exclame-t-elle en pointant une carte les zones touchées par les nuisances sonores, à quel point ça doit affecter les maisons autour du terril ?" Plusieurs idées lui sont venues, plus ou moins fantasques : "Si ça continue on va faire une chaîne humaine autour du terril le samedi et le dimanche pour empêcher les motos de venir.". Quelques kilomètres plus loin, d'autres terrils sont touchés par le même phénomène alors que ces derniers sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Oignies,. Certaines plantes ou animaux protégés, comme le crapaud calamite, sont mis en danger. Les gardes nature tentent, chaque fois qu'ils le peuvent, de sensibiliser les motards à la beauté et la richesse de ces paysages.