VIDEO. Beach-cross de Berck-sur-mer : Maxime Renaux vainqueur surprise

Beach-cross de Berck-sur-mer : Maxime Renaux vainqueur surprise



Revoir la course en intégralité

Le Beach-cross de Berck 2019

Sur la route de Maxime Renaux

C'est reparti pour une saison de championnat de France de courses sur sable ! Le Beach-cross de Berck ouvre le bal qui se terminera comme chaque année au Touquet pour l'Enduropale.Pour ce retour, c'est un nom un peu moins connu qui prend la lumière : Maxime Renaux, pilote Yamaha. Il a devancé Nathan Watson et Jeffrey Dewulf en finale. "J'ai donné tout ce que j'avais. Je suis super content de cette finale. Je n'ai pas fait d'erreurs à part une petite chute. J'ai bien géré la course", a réagi le pilote axonnais, âgé de seulement 19 ans.Dans l'après- midi, Nathan Watson (KTM), Jérémie Van Horebeek (Honda) et Daymond Martens (KTM) ont remporté chacun une manche.C'est la première fois depuis 10 ans qu'un Français remporte cette épreuve berckoise. Maxime Renaux, originaire de Tergnier dans l'Aisne, a été vainqueur de l'Enduro du Touquet juniors 2015. Il est un des grands espoirs du motocross.Prochaine épreuve du championnat : les 26-27 octobre, la ronde ses sables à Loon-plage.