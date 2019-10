La Belge Angèle sort “Perdus“, son nouveau titre avant la réédition de son album ”Brol”

"Perdus", le nouveau titre de la chanteuse belge Angèle



Sept nouveaux titres

Angèle et son titre "Ta Reine" qui cumule plus de 34 millions de vues.



Un titre qui marque son retour

"Perdus, tous ces gens m'avaient prévenus", chante la Belge Angèle dans son nouveau titre "Perdus".Histoire d'un couple qui se brise, cette nouvelle chanson fait partie des septs titres inédits qui seront dévoilés le 8 novembre prochain, lors de "Brol la suite", la réédition de son premier album.Au côté de "Perdus", les fans de la chanteuse pourront découvrir "Oui ou non", "Insomnies", "Tu me regardes", "J'entends", "Que du love" avec Kiddy Smile, un DJ français ou encore le morceau "Ta reine". Ce dernier était déjà présent sur l'album "Brol" mais il sera, cette-fois, joué en version orchestrale.La pression était bien présente pour la chanteuse. Sur Instagram, elle a remercié ses followers. "J"étais mega stress de sortir un nouveau titre après un an" a-t-elle reconnu.Son premier album Brol, certifié disque de diamant, s'était vendu à plus de 500 000 exemplaires.