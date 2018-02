Un Belge découvre avec stupeur un virement de 2000 milliards d'euros sur son compte en banque

Un petit tour... et puis s'en va

Pendant quelques heures, il s'est cruCes'appelle Luc, et se présente commeMercredi, il vérifie les opérations de son compte en ligne et là, surprise : il y découvre un! "Euh... C'est un débit ou un crédit ?Je vais quand même", s'exclame-t-il sur Facebook.D'abord surpris, le chanceux émet ensuite unepour justifier ce virement improbable : "Je me suisqui m'a réclamé les coordonnées de ma carte bancaire. Après m'être aperçu qu'il me ponctionnait tous les mois 34,90 euros,", explique-t-il à nos confrères de Ma Télé, sans préciser de quelle plateforme il s'agit.Par mesure de précaution, Luc décide de faire. Et lundi, en vérifiant à nouveau son solde, Luc s'est aperçu queRetour à la case départ.Entre temps, l'attaché parlementaire avait reçu de(intéressées ?) sur les réseaux sociaux. Il n'a donc pas pu s'empêcher de préciser, lundi, sur son compte Facebook :Je me demande même si je ne ferait pas appel aux dons aussi ? La banque a