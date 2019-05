Tirage EuroMillions - My Million® du 28 mai 2019 - Résultat officiel - FDJ

Ce mardi 28 mai, un Belge et un Français ont trouvé la combinaison gagnante (5 chiffres et 2 étoiles) au jeu de l'Euromillions. 7 – 19 – 20 – 28 – 29 (+ étoiles : 1-5).Ce tirage est européen. Et il propose régulièrement un gain énorme appelé "jackpot". Il était de 65 millions d'euros cette semaine. Pour le gagner, il faut cocher les bonnes cases de la grille, les cinq numéros de la grille ainsi que les deux étoiles chance.On ignore évidemment l'identité et les régions exactes dans lesquelles vivent les gagnants. Mais on sait que l'un est Belge, l'autre Français. A deux, ils vont donc se partager les gains : 32 676 834 €.